

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال گفت: ممکن است ایالات متحده آمریکا به برخی بازیکنان بابت محل خدمت سربازی آنها، ویزا ندهد. تیم ملی در حال بررسی شرایط است که اگر برخی بازیکنان موفق به دریافت ویزای آمریکا نشدند، بتوانند برای آنها جانشینی را معرفی کنند.

رئیس فدراسیون فوتبال که با برنامه فوتبال برتر صحبت می‌کرد، با این پرسش مواجه شد که یعنی شاید مهدی طارمی به علت محل خدمت سربازی خود ویزا نگیرد؟ تاج در ادامه به گفت و گویش با ماتیاس، دبیرکل فیفا اشاره کرد و گفت که سعید الهویی، دستیار امیر قلعه‌نویی نیز به دلیل محل خدمت سربازی‌اش موفق به دریافت ویزا نشد.

رئیس فدراسیون فوتبال در ادامه گفت: البته این تعداد کم هستند، اما امیدواریم دست از این موضوع بردارند تا چنین اتفاقی نیفتد. فیفا قول داده و نظرش این است بحث را دنبال کند.

تاج درباره بازی سوم تیم ملی مقابل مصر و حواشی غیر ورزشی و غیر اخلاقی مطرح شده پیرامون آن گفت: خود من ۱۵-۱۰ روز دیگر در جلسه کمیته مسابقات فیفا در قطر، بحث بازی سوم را مطرح خواهم کرد که هم ما نسبت به بحثی که مطرح شده (مسابقه افتخار همجنس‌گرایان) و هم مصر اعتراض کردیم. این کار غیر معقول و غیرمنطقی برای حمایت از یک مجموعه خاص است و باید در این جلسه حتما درباره این اتفاق و بحث ویزا صحبت کنیم.

رئیس فدراسیون درباره بازی‌های دوستانه تیم ملی تا جام جهانی تصریح کرد: برای فروردین دنبال این بودیم بازی‌های مشابهی را با اروپایی‌ها انجام بدهیم. مذاکراتمان با پرتغال خیلی پیش رفته و به جا‌هایی رسیده‌ایم که در ۲ - ۳ روز آینده باید تفاهم‌نامه‌ای را امضا کنیم که ان‌شاءالله این کار را خواهیم کرد. پرتغال می‌تواند در روز‌های سوم، ششم و نهم ژوئن، ۳ بازی برگزار کند که در خردادماه می‌شود. دومین بازی پرتغال احتمالاً با ماست. می‌خواهیم همسانی با بلژیک داشته باشیم. دنبال بازی با اسکاتلند و ایسلند هم هستیم البته کار هنوز پیش نرفته، اما نامه زده‌ایم.

وی خاطرنشان کرد: برای بازی با تیم‌های اروپایی در فروردین، نامه‌ای به قطر زدیم. اسپانیا در آن زمان برای بازی به این کشور می‌آید و مصر می‌خواهد یک بازی با اسپانیا یا قطر انجام بدهد. شاید یک بازی هم بشود اسپانیا با ما انجام بدهد، آرژانتین و اسپانیا می‌خواهند با هم بازی کنند.

تاج در ادامه گفت: من هم با شیخ حمد، رئیس فدراسیون قطر صحبت کردم که برخی اردو‌ها و بازی‌های تدارکاتی را در این کشور برگزار کنیم. می‌توانیم دیدار با پرتغال را قطعی بدانیم و اسکاتلند یا ایسلند هم برای شبیه‌سازی بازی با نیوزیلند می‌خواهیم. اسپانیا و پرتغال الان تمایل طرفینی دارند و خیلی‌ها به دلیل هم‌گروهی با تیم‌های آسیایی تمایل دارند با ما بازی کنند.

رئیس فدراسیون تصریح کرد: هنوز برای فیفادی فروردین با تیمی قراردادی نبستیم، اما احتمال دارد تا ۲ روز دیگر یک بازی فیفادی خرداد را قرارداد ببندیم و یک بازی دیگر نیز باید انجام بدهیم.

­