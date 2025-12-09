طرح ملی تقویت صادرات فرش؛ ایران به دنبال شرکای تجاری تازه

رئیس مرکز ملی فرش ایران با اشاره به اهمیت صادرات در حفظ و تقویت زنجیره ارزش فرش دستباف، از تدوین برنامه‌های راهبردی دولت برای تحول در حوزه تجارت و صادرات این هنر–صنعت خبر داد.