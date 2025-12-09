پینگ‌پنگ ‌بازان ایران در رده سنی زیر ۱۷ سال مسابقات بین‌المللی عربستان صاحب سه مدال طلا، نقره و برنز شدند.

۳مدال طلا، نقره و برنز پینگ‌پنگ ایران در مسابقات زیر ۱۷ سال عربستان

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،در مرحله نیمه نهایی رده سنی زیر ۱۷ سال، بنیامین فرجی در مرحله نیمه نهایی برابر عرفان یزدانبخش با نتیجه ۳ بر صفر شکست خرد و به مدال برنز مشترک رسید.

محمد حبیبی نیز نماینده عربستان را سه بر صفر شکست داد و راهی فینال شد.

در مرحله فینال، عرفان یزدانبخش با نتیجه ۳ بر ۲ هم وطن خود محمد حبیبی را شکست داد و به مدال طلا رسید.

به این ترتیب در رده سنی زیر ۱۷ سال یک مدال طلا، یک نقره و یک برنز برای ایران به دست آمد.

در مرحله یک چهارم نهایی رده سنی زیر ۱۳ سال،یاسین شعاری با نتیجه ۳ بر صفر مقابل نماینده مالزی شکست خورد.

پرهام بیات نیز سه بر صفر بازی را به بازیکن بحرین واگذار کرد.

این مسابقات با برگزاری رده سنی زیر ۱۹ سال و زیر ۱۵ سال ادامه دارد.