پینگپنگ بازان ایران در رده سنی زیر ۱۷ سال مسابقات بینالمللی عربستان صاحب سه مدال طلا، نقره و برنز شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،در مرحله نیمه نهایی رده سنی زیر ۱۷ سال، بنیامین فرجی در مرحله نیمه نهایی برابر عرفان یزدانبخش با نتیجه ۳ بر صفر شکست خرد و به مدال برنز مشترک رسید.
محمد حبیبی نیز نماینده عربستان را سه بر صفر شکست داد و راهی فینال شد.
در مرحله فینال، عرفان یزدانبخش با نتیجه ۳ بر ۲ هم وطن خود محمد حبیبی را شکست داد و به مدال طلا رسید.
به این ترتیب در رده سنی زیر ۱۷ سال یک مدال طلا، یک نقره و یک برنز برای ایران به دست آمد.
در مرحله یک چهارم نهایی رده سنی زیر ۱۳ سال،یاسین شعاری با نتیجه ۳ بر صفر مقابل نماینده مالزی شکست خورد.
پرهام بیات نیز سه بر صفر بازی را به بازیکن بحرین واگذار کرد.
این مسابقات با برگزاری رده سنی زیر ۱۹ سال و زیر ۱۵ سال ادامه دارد.