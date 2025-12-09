معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان اردبیل گفت: تصادف تریلی و نیسان در جاده نمین – آستارا ۲ نفر حادثه دیده و ۱ فوتی برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان اردبیل مجید فتاح زاده، با اعلام این خبر گفت: در پی اعلام اورژانس جهت همکاری و رهاسازی مصدوم به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان در ساعت ۱۸:۰۶ مبنی بر تصادف ۲ خودرو تریلی و نیسان در کیلومتر ۲۰ جاده نمین – آستارا، ۲ تیم عملیاتی از پایگاه بین شهری حیران به محل حادثه اعزام شدند.

به گفته وی: عوامل امدادی جمعیت هلال احمر استان اردبیل پس از رسیدن به محل حادثه، و رها سازی حادثه دیدگان یک نفر فوتی را پس از رهاسازی تحویل عوامل شهرداری حاضر در صحنه دادند.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان اردبیل شماره ۱۱۲ به عنوان "ندای امداد" و به صورت ۲۴ ساعته و در تمام روز‌های هفته آماده پاسخگویی به شرایط اضطراری است.