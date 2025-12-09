به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رییس شعبه جمعیت هلال احمر بختگان گفت: در گزارشی مبنی بر واژگونی سواری پژو۴۰۵ در کیلومتر یک جاده آباده طشک-خواجه جمالی، نجاتگران هلال‌احمر این شهرستان به محل اعزام شدند.

بشیر محمدی افزود: نجاتگران پس از ارزیابی صحنه حادثه، اقدامات پیش بیمارستانی را برای سه مصدوم حادثه انجام و سپس با همکاری عوامل اورژانس آنان را به بیمارستان شهدای سلامت نی ریز انتقال دادند.

شهرستان بختگان در شمال شرق فارس و در فاصله ۱۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.