تجربه جنگ ۱۲ روزه : قرار گرفتن علم و فناوری، درصدر مؤلفههای بازدارندگی
دانشگاه باید در کنار دولت جایگاه خود را بهدرستی تعریف کند و با سخن علمی، اجازه ندهد میدان از دست نخبگان خارج شود.
مرکز خراسان رضوی
، معاون سیاسی اجتماعی استاندار خراسان رضوی روز دوشنبه در نشست روسای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تشکلهای دانشجویی شهرستان نیشابورگفت: در معادلات امروز جهان، مراکز علمی و دانشگاهی نقش تعیینکننده دارند.
محمدعلی نبی پور افزود: حرکت علمی باید از درون خود دانشگاه بجوشد؛ زمانی که گفتمان علمی شکل بگیرد، مدیران نیز ناگزیر به تبعیت از آن خواهند بود.
فرماندار نیشابور نیز در این نشست، دانشجویان را قشر مطالبهگر، پرسشگر و روشنفکر دانست و گفت: دانشجو با آگاهی و مسئولیتپذیری، در مسیر سربلندی نظام گام برمیدارد.
مهدی دونده افزود: تجربه جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز نشان داد که در کنار سایر مؤلفههای بازدارندگی، این علم و فناوری است که حرف اول را میزند.
وی با تاکید بر نقش آموزش عالی در آینده کشور اضافه کرد: معتقدیم مسیر توسعه و سازندگی کشور از دانشگاه میگذرد، دانشجو در کنار مطالبهگری و نقد سازنده، باید راهکار هم ارائه دهد و به دولت و حاکمیت در حل مسائل کمک کند.
فرماندار نیشابور همچنین با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم گفت: دکتر پزشکیان تمام توان خود را برای توسعه و تقویت مراکز آموزشی به کار گرفته و کیفیتبخشی به آموزش عالی یکی از اولویتهای جدی دولت وفاق است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی نیشابور نیز با انتقاد از وضعیت موجود آموزش عالی در نیشابور گفت: نیشابور با جمعیتی افزون بر ۵۰۰ هزار نفر و حدود ۱۵ هزار دانشجو، هنوز فاصله زیادی تا جایگاه واقعی خود دارد.
غزاله دوستپرست با اشاره به مهمترین مشکلات حوزه رفاه دانشجویی اظهار کرد: تأمین رفاهیات و ایجاد بستر امن برای دانشجویان با چالش جدی روبهرو است، در بحث خوابگاهها نیز سرانه استاندارد اقامتگاه دانشجویی در کشور ۶ متر است اما نیشابور حتی به نصف این میزان هم نمیرسد.
وی همچنین نبود امکانات ورزشی را یکی از بحرانهای جدی دانشگاههای نیشابور دانست و افزود: سرانه ورزشی دانشجویان در نیشابور صفر است و این موضوع، کیفیت زندگی دانشجویان را بهشدت تحت تأثیر قرار داده است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی نیشابور در ادامه به مشکلات ایمنی تردد دانشجویان اشاره و اضافه کرد: خرابی جادهها و فرسودگی ناوگان حملونقل، بستر ناایمنی را برای دانشجویان ایجاد کرده و عامل مهمی در بروز حوادث جادهای اخیر است.
دوستپرست وضعیت زیرساختهای آموزشی را نیز نامطلوب ارزیابی کرد و هشدار داد: نبود زیرساختهای آموزشی مناسب میتواند تبعات گستردهای داشته باشد.
در ادامه این نشست در سالن جهاد دانشگاهی نیشابور، دانشجویان با طرح مسائل و مشکلات دانشگاهی، دیدگاههای خود را درباره وضعیت آموزش عالی، مطالبات صنفی و نقش دانشگاه در حل مسائل جامعه بیان کردند.