پلیس‌راه لرستان نسبت به لغزندگی و مه‌گرفتگی جاده‌ها در این استان در پی بارش باران هشدار داد.

هشدار پلیس‌راه لرستان نسبت به لغزندگی و مه‌گرفتگی در جاده‌ها

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، رئیس پلیس‌راه لرستان در سخنانی با اشاره به ورود سامانه بارشی و احتمال باران، برف و مه‌گرفتگی در ارتفاعات، از رانندگان خواست با آمادگی کامل فنی خودرو، کاهش سرعت و پرهیز از تردد غیرضروری سفر کنند.

سرهنگ یدالله نادری گفت: رانندگان قبل از سفر از سلامت برف‌پاک‌کن، چراغ‌ها، ترمز، بخاری و وضعیت فنی خودرو مطمئن شوید و باک را پر کنید.

رئیس پلیس‌راه لرستان با تأکید بر اینکه رانندگان در صورت امکان سفر را به شرایط پایدار جوی موکول کنید، گفت: در هوای بارانی یا مه‌آلود سرعت را ۱۰ تا ۲۰ کیلومتر کاهش داده و فاصله طولی را افزایش دهید.

سرهنگ نادری، بیان داشت: رانندگان از تخلفات رانندگی و توقف در نقاط حادثه‌خیز، به‌ویژه مسیر رودخانه‌ها و مسیل‌ها، پرهیز کنید.

وی گفت: رانندگان در صورت مشاهده تصادف، در مسیر اصلی توقف نکنند و اجازه دهید نیرو‌های امدادی به‌صورت ایمن وارد عمل شوند.

رئیس پلیس‌راه لرستان با بیان اینکه رانندگان هنگام رعدوبرق از استفاده از تلفن همراه خودداری کنند، افزود: همچنین از رفتار‌های حاشیه‌ای مانند عکس‌برداری در حین رانندگی پرهیز کنند.

سرهنگ نادری، تأکید کرد: رعایت این نکات، ضامن حفظ جان رانندگان و دیگر هم‌وطنان در شرایط نامساعد جوی است.