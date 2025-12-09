به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، در سه‌شنبه نظارتی مجلس نمایندگان در ابتدا سوال نماینده مردم اصفهان، جرقویه، کوهپایه، ورزنه، هرند و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر نیرو را بررسی می‌کنند.

سپس؛ گزارش‌های کمیسیون امورداخلی کشور و شورا‌ها و کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد بررسی علل و عوامل وقوع آتش سوزی جنگل‌های هیرکانی منطقه الیت، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی، گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی درمورد طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲، گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تاب‌آوری تأمین نیاز‌های غذایی در شرایط جنگی و بحرانی و همچنین تقاضای یک فوریت در مورد لایحه اصلاح بند (ب) ماده (۶۴) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران در دستور کار مجلس قرار دارد.