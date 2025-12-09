به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ مدیر عامل کانون نشر فرهنگ اسلامی کاشان گفت: در این همایش که با حضور شاعران منطقه و کشور برگزار شد از مقام شامخ زن ایرانی مسلمان درفرهنگسرای مهر کاشان تقدیر شد.

عبد الرضا مدرس زاده افزود:در این همایش ۴۰ نفر از شاعران برجسته و شناخته شده کشور، منطقه فرهنگی کاشان و استان‌های مختلف، سروده‌های خود را در قالب‌های غزل و مثنوی در وصف شخصیت والای حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) و نکوداشت مقام مادر قرائت کردند.

رونمایی از کتاب فصل شقایق نوشته مریم خرمشاهی در زمینه آیینی، عارفانه و عاشقانه در ۲۰۰ صفحه با تیراژ ۳۰۰ صفحه که در انتشارات درس فرهنگ به چاپ رسیده است از دیگر برنامه‌های این مراسم بود.