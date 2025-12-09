پخش زنده
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی گفت:کاروان تجهیزات مدارس عشایری استان به ارزش بیش از ۲۷ میلیارد ریال ارسال شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ علی متقیان، در آیین، توسعه عدالت آموزشی و تامین امکانات در مناطق عشایری را از اولویتهای اصلی نظام تعلیم و تربیت عنوان کرد و گفت: این اقدام با هدف بهبود شرایط آموزشی و فراهم آوردن محیطی مناسبتر برای تحصیل دانش آموزان مدارس عشایری انجام شده است.
وی افزود: این تجهیزات با اعتباری افزون بر ۲۷ میلیارد ریال تهیه و در ۶۳ مدرسه عشایری سطح استان توزیع میشود.
از جمله اقلام و تجهیزات ارسالی میتوان به ۱۱۹ قلم کالا شامل کولرهای آبی و منابع ذخیره آب، یخچال، رایانه، دیتا پروژکتور، پرینتر و دستگاه کپی اشاره کرد که به بهبود شرایط آموزشی، رفاهی و بهداشتی دانش آموزان و معلمان در این مدارس کمک خواهد کرد.