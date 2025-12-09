بدنبال بازرسی های کارشناسان اداره نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، یک مرکز غیرمجاز کایروپراکتیک ( درمان مفاصل و بیماری های مربوط به ستون فقرات) در اردبیل پلمب شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دکتر اسماعیل فرزانه، معاون درمان دانشگاه با اعلام این خبر گفت: طی بازدید کارشناسان نظارت بر درمان، یک مرکز غیرمجاز کایروپراتیک ( درمان مفاصل و بیماری های مربوط به ستون فقرات)، بدلیل دخالت افراد فاقد صلاحیت علمی در امور درمان و انجام خدمات غیرمجاز درمانی، شناسایی و با همکاری اداره اماکن انتظامی، پلمب و افراد متخلف به مراجع قضایی معرفی شدند.

معاون درمان دانشگاه تاکید کرد: انجام هرگونه مداخلات و اقدامات پزشکی و دندانپزشکی، طب سنتی، زیبایی و کاشت مو در مراکز غیرمجاز و توسط افراد غیر مرتبط ممنوع بوده و باید در مراکز معتبر و زیر نظر متخصص مربوطه انجام شود.

وی افزود: هم استانی های عزیز می توانند هر گونه تخلف مربوط به حوزه درمانی یا دخالت غیر مجاز افراد فاقد صلاحیت در امر درمان‌های پزشکی و دندانپزشکی را به سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت یا اداره نظارت بر درمان معاونت درمان دانشگاه و شبکه بهداشت و درمان شهرستان ها گزارش نمایند.