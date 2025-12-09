رئیس گروه قرآن و عترت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری از اجرای طرح ملی «حافظ شو» در استان همزمان با سراسر کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سیدحسین نژادحسینی با یادآوری اینکه گسترش حفظ قرآن و انس بیشتر مردم خاصه نوجوانان و جوانان با کلام وحی از مهم‌ترین اهداف این طرح ملی است، افزود: این لیگ ملی قرآنی با شعار «با حافظ شو خاطره‌ای نورانی بساز» همه علاقه‌مندان به قرآن در منازل، مؤسسات قرآنی، مساجد، مدارس و دانشگاه‌ها و … را تحت پوشش قرار می‌دهد و برای شرکت‌کنندگان در بخش رقابتی، جوایز نفیسی تدارک دیده است.

وی بیان کرد: طرح ملی حافظ شو به‌صورت رسمی از ۱۵ آذرماه آغاز شده و دوره اول طرح تا اسفندماه ادامه دارد که علاقه‌مندان می‌توانند اپلیکیشن حافظ شو را از طریق سایت طرح به نشانی https://www.hafezsho.ir/ دریافت و نصب کنند.

نژادحسینی گفت: مراکز و مؤسسات قرآنی و فرهنگی، کانون‌های فرهنگی هنری مساجد، دارالقرآن بسیج، دارالقرآن‌های مدارس، کانون‌های قرآن و عترت دانشگاه‌ها و عموم مردم می‌توانند در این لیگ سراسری مشارکت داشته باشند و در کنار خانواده و دوستان از برکات معنوی قرآن بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به محتوای غنی طرح حافظ شو که با مشارکت چندین مجموعه قرآنی کشور از جمله جامعة القرآن تهیه و پشتیبانی می‌شود، گفت: این طرح در پنج سطح شامل حفظ موضوعی قرآن کریم، حفظ مقدماتی، حفظ تکمیلی، حفظ پیشرفته و حفظ حرفه‌ای در حال برگزاری است.

نژادحسینی یادآور شد: حفظ موضوعی تمامی آیات منتخب «نهضت زندگی با آیه‌ها» را شامل می‌شود، حفظ مقدماتی شامل جز سی‌ام قرآن، حفظ تکمیلی شامل منتخبی از سوره‌های قرآن، حفظ پیشرفته شامل اجزا اول تا ۲۹ و حفظ حرفه‌ای شامل حفظ کل قرآن کریم است.