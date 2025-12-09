در هشت‌ماهه امسال مجموع صادرات کالا و خدمات در مناطق آزاد به ۹۹۴ میلیون دلار رسید که نسبت به پارسال، افزایش ۱۹ درصدی داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شاخص‌های آماری تجارت و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد در هشت‌ماهه همچنین نشان می‌دهد، بیش از ۴,۰۴۱,۰۸۲ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری داخلی با رشد ۳۰ درصدی و ۴۶۱ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی با رشد ۶۹۱ درصدی جذب شده است. همچنین ۱,۱۴۷,۸۲۶ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری داخلی با رشد ۱۸ درصدی و ۳۷۲.۱۳ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی با رشد ۲۶۲ درصدی محقق شده است.

همچنین در این مدت، ۸۶ طرح صنعتی با سرمایه ثابت ۱۵۴,۴۵۶ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسیده و وارد فاز تولید محصولات صنعتی شده است. نرخ رشد ارزش تولیدات در این دوره هم نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳ به ۳۱ درصد رسیده و ۸۹ درصد هدف مصوب محقق شده است.

همچنین ۸۳ درصد ارزش تولیدات به واحد‌های صنعتی مناطق اختصاص دارد و رشد ثبت‌شده، بیانگر توسعه سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی، انرژی و صنایع صادرات‌محور است.

در بخش اقتصاد دانش‌بنیان هم داده‌های موجود نشان می‌دهد منطقه آزاد ارس بیشترین سهم تأسیس شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان را در هشت‌ماهه سال ۱۴۰۴ به خود اختصاص داده و پس از آن مناطق انزلی و ماکو در رتبه‌های بعدی قرار دارند.