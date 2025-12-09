نشست سران انگلیس، فرانسه و آلمان با رئیس جمهور اوکراین در لندن بدون نتیجه و بدون پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران پایان یافت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، همزمان با فشار آمریکا بر اوکراین برای پذیرش طرح صلح ترامپ برای پایان دادن جنگ کیف و مسکو، استارمر، مکرون و مرتس با زلنسکی در دفتر نخست وزیری انگلیس در لندن نشستی ویژه برگزار کردند که به نوشته رسانه‌های انگلیس ماحصل آن تاکید بر موضوع تکراری «افزایش فشار بر روسیه بود» در عین حال این کشور‌ها نگفتند چگونه قصد دارند فشار بر روسیه را بیشتر کنند.

اروپا که با هزینه هنگفت از اوکراین در جنگ با روسیه پشتیبانی کرده است از اینکه ترامپ در مذاکرات صلح بر سر جنگ اوکراین و روسیه آنان را کنار گذاشته است خشمگینند.

سخنگوی دفتر نخست وزیری انگلیس که ریاست این نشست چهار جانبه را برعهده داشت گفت: «رهبران اروپایی همگی توافق کردند که اکنون لحظه‌ای بحرانی است و ما باید به افزایش حمایت از اوکراین و فشار اقتصادی بر پوتین برای پایان دادن به این جنگ وحشیانه ادامه دهیم.»

این سخنگو افزود: هر چهار نفر «بر لزوم صلحی عادلانه و پایدار در اوکراین، که شامل تضمین‌های امنیتی قوی باشد، تأکید کردند.»

آنان گفتند: «رهبران توافق کردند که در حالی که تلاش‌های دیپلماتیک ادامه دارد، اروپا باید در کنار اوکراین بایستد و توانایی آن را برای دفاع در برابر حملات بی‌رحمانه‌ای که هزاران نفر را بدون گرما یا نور گذاشته است، تقویت کند.»

سخنگوی دفتر نخست وزیری انگلیس همچنین افزود: «رهبران اروپایی همچنین درباره پیشرفت‌های مثبت حاصل شده در استفاده از دارایی‌های دولتی مسدود شده روسیه در اروپا برای حمایت از بازسازی اوکراین تبادل نظر کردند.»

ولودیمر زلنسکی که یازدهمین بار است که به عنوان رئیس جمهور اوکراین به لندن می‌آید گفت: «ما نمی‌توانیم بدون آمریکایی‌ها طرح صلح را مدیریت کنیم، همچنانکه بدون اروپا نمی‌توانیم و به همین دلیل است که باید تصمیمات مهمی بگیریم.»

این نشست در شرایطی برگزار شد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، زلنسکی را به مطالعه نکردن آخرین طرح صلح متهم کرد.

اسکای نیوز اعلام کرد: ترامپ گفته از رئیس جمهور اوکراین «کمی ناامید» شده است، در حالی که اصرار داشت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، «با این موضوع مشکلی ندارد».

پسر ارشد ترامپ هم به اسکای نیوز گفت: «پدرش ممکن است از روند صلح اوکراین کناره‌گیری کند».

استارمر پیش از این تأکید کرده بود که هرگونه آتش‌بس باید «عادلانه» و «پایدار» باشد و افزود: «ما در مرحله حساسی از تلاش برای صلح هستیم.

نخست وزیر انگلیس افزود: اصول همچنان یکسان است. ما در کنار اوکراین ایستاده‌ایم و اگر قرار است آتش‌بس برقرار شود، باید یک آتش‌بس عادلانه و پایدار باشد.

امانوئل مکرون رئیس جمهور اوکراین هم گفته بود متحدان اوکراین «کارت‌های زیادی» دارند، اما به هیچیک از آنها اشاره‌ای نکرد.

وی افزود: مسئله اصلی نهایی کردن مذاکرات صلح و یافتن بهترین شرایط ممکن برای اوکراین، برای اروپایی‌ها و برای امنیت جمعی است.

فردریش مرتس صدر اعظم آلمان هم گفت: در برخی از جزئیات اسناد طرح صلح ایالات متحده، تردید دارد و این موضوع یکی از دلایل مذاکرات روز دوشنبه بود.

زلنسکی در پایان این نشست گفت که درباره مراحل بعدی با مشاوران آقای ترامپ صحبت کرده و مصمم است که با حسن نیت به کار خود ادامه دهد.

شماری از تحلیل گران با اشاره به هزینه‌های هنگفت اروپائیان در جنگ اوکراین، آنها را در زمره زیان دیده‌ترین کشور‌ها در این جنگ می‌دانند.