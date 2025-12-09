پخش زنده
استان اصفهان خرداد سال آینده میزبان مسابقات کبدی قهرمانی جوانان جهان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ رییس فدراسیون کبدی ایران گفت: نخستین اردوی تیمهای ملی، از ابتدای دی در این استان آغاز میشود.
عباس اورسجی در سفر به اصفهان افزود: کبدی امروز جزو پنج یا شش رشته برتر ایران محسوب میشود و مورد توجه ویژه وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک و علاوه بر بخش حرفهای، در بخش کارگری، دانشآموزی، دانشگاهی و نیروهای مسلح گسترش یافته است.
وی گفت: تفاهمنامههای متعددی برای توسعه کبدی در کشور امضا شده است و امیدواریم با حمایت استانداران، ادارات کل ورزش و جوانان و هیئتهای استانی، مسیر رشد این رشته پرهیجان بیش از پیش هموار شود.
رییس فدراسیون کبدی علاوه بر حضور در آیین تجلیل از ورزشکاران، مربیان و داوران پیشکسوت کبدی، در مجمع سالانه کبدی اصفهان نیز شرکت کرد.