به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی گفت: تا کنون ۲۵۰۰ شرکت در پارک علم و فناوری خدمات دریافت کرده اند که ۱۵۰۰ شرکت رشد کرده و به مرحله پسارشد رسیده اند

دکتر جواد صفایی که دیشب در گفتگوی ویژه خبری از شبکه صدا و سیمای استانی سخن می گفت، افزود: تا کنون بیش از ۱۵۰۰ محصول فناورانه در این شرکت های دانش‌ بنیان تولید و به بازار ارائه شده است.

تولید برق معادل ۱۲ برابر برق نیروگاه اتمی بوشهر

صفایی اظهار داشت: یکی از مراکز هفده گانه رشد که در پارک علم و فناوری خراسان رضوی فعالیت می کند، مرکز رشد انرژی است که در زمینه نفت و گاز و پتروشیمی فعال است و در زمینه کنترل کننده های نیرو، محصولات با فناوری پیشرفته تولید می کند که تحریم های ظالمانه از ورود آنها به کشور جلوگیری کرده است.

وی گفت: سیستم های کنترلی تولید شده در شرکت های دانش بنیان خراسان رضوی بیش از ۱۲ هزارمگاوات ساعت انرژی برق کشور را تامین می کنند که ۱۲ برابر برق نیروگاه اتمی بوشهر است.

رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی ادامه داد: این میزان برق تولیدی معادل ۱۵ درصد کل برق کشور است، به عبارت دیگر از هر ۶ لامپ برق در کشور، برق یک لامپ توسط کنترل کننده های این شرکت تامین می شود.

فروش محصولات پارک علم و فناوری خراسان رضوی با مارک های اروپا

رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی گفت: در حوزه تجهیزات پزشکی در زمان کرونا دستگاههای تنفسی و ونتیلاتورهایی توسط شرکت های دانش بنیان خراسان رضوی ساخته شد که جان بسیاری از هموطنان را نجات داد.

صفایی تصریح کرد: بعضی از محصولات ساخته شده در شرکت های دانش بنیان خراسان رضوی با مارک ساخت اروپا در بازار به فروش می رسد.

وی گفت: در حوزه علوم کامپیوتر هم شرکت های بسیار صاحب نامی در مجموعه پارک علم و فناوری استان فعالیت می کنند که به عنوان مثال یکی از این شرکت ها یک نرم افزار خوشنام و درجه یک را در زمینه مسیریابی در اختیار کشور قرار داده است.

صفایی اضافه کرد: در یکی از رویدادهای کمک نوآورانه (استارت آپی) نرم افزاری توسعه یافت که هم اکنون خدماتی را در زمینه ردیابی موبایل های سرقتی به پلیس ارائه می دهد.

شناسایی ۳۰ درصد هدررفت آب در جزیره قشم

رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی گفت: یکی از شرکت های دانش بنیان مستقر در این پارک تجهیزاتی را در جزیره قشم نصب کرد که در همان ۴۸ ساعت اول منجر به شناسایی بیش از ۳۰ درصد هدررفت آب شد.

صفایی همچنین افزود: مشکلات مشهد و استان همچون ریزگردها و ناترازی انرژی را شناسایی کرده ایم که به آنها خواهیم پرداخت.

وی گفت: یکی از شرکت های تابعه پارک موفق شده است با استفاده از هوش مصنوعی و سکوهایی (پلتفرم هایی) که دارد، دهها درصد در مصرف گاز صرفه جویی کند.

دانشجویان نوآور به سایت پارک علم و فناوری مراجعه کنند

رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی اعلام کرد: دانشجویان دارای ایده های نوآور می توانند به سایت اینترنتی پارک مراجعه کنند و ایده های آنان مورد ارزیابی داوران قرار خواهد گرفت و طرح ها داوری خواهد شد.

صفایی افزود: در صورتی که طرحی پذیرفته شود، ارائه دهندگان طرح به مدت یک تا ۶ ماه در مراکز هفده گانه رشد از یک فضای فیزیکی برخوردار خواهند شد و دوره پیش رشد آنان که شامل آموزش و حمایت های مالی است، آغاز می سود.

وی با اشاره به رایگان بودن این دوره ها، گفت: پس از گذراندن دوره رشد، افراد و تیم ها مجددا ارزیابی می شوند و در صورت کسب امتیازات لازم به دوره رشد که ۳ تا ۵ ساله است، وارد می شوند و شخصیت حقوقی آنها شکل می گیرد و دارای محصول می شوند و محصولات خود را به فروش می رسانند.

صفایی گفت: پس از پایان دوره رشد، مرحله پسارشد می رسد که شرکت ها رشد یافته اند و دارای اعضای زیاد و گردش مالی بالا می شوند.