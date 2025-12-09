واحد ۴ بخار نیروگاه شهید سلیمی نکا با ظرفیت ۴۴۰ مگاوات پس از پایان تعمیرات میاندوره‌ای و بازیابی کامل توان تولید، به شبکه سراسری برق بازگشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، واحد ۴ بخار نیروگاه شهید سلیمی نکا با ظرفیت ۴۴۰ مگاوات پس از انجام تعمیرات میاندوره‌ای، دوباره به شبکه سراسری برق کشور متصل شد.

ابراهیم قلعه‌سری معاون تعمیرات و نگهداری شرکت مدیریت تولید برق نکا اعلام کرد: این واحد طبق برنامه و به منظور افزایش آمادگی برای تولید پایدار در زمستان و تابستان آینده، از مدار خارج شده بود و پس از ۷ روز فعالیت فشرده تعمیراتی مجدداً به شبکه بازگشته است.

وی افزود: در این تعمیرات علاوه بر بازدیدهای معمول، اقداماتی مانند رفع نشتی‌ها، تمیزکاری و قلیاشویی تجهیزات، بازسازی تسمه‌ها و تعویض آندهای کندانسور انجام شد تا واحد با آمادگی حداکثری به مدار بازگردد.