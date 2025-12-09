کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز در آسمان استان گذر ابر و برروی دریا وزش باد پیش بینی می‌شود.

گذر ابر و وزش باد بر روی خلیج فارس، ۱۸ آذر

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: آسمان کمی تا نیمه ابری همراه با گذر ابر پیش بینی می‌شود و وقوع رگبار پراکنده باران در پاره‌ای از نقاط، پیش بینی می شود.

او افزود: دریا نیز در محدوده تنگه هرمز کمی مواج خواهد بود و با احتیاط شناور‌های سبک، شرایط برای تردد سایر شناور‌ها مساعد پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد، گفت: فردا علاوه بر گذر ابر، افزایش باد جنوب شرقی برروی خلیج فارس پیش بینی می‌شود و سبب متلاطم شدن آب‌های خلیج فارس خواهد شد.

او گفت: از لحاظ دمایی تا پایان هفته، افزایش نسبی دمای کمینه در بیشتر نقاط استان مورد انتظار است.