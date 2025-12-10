پخش زنده
امروز: -
تقویم روز و اوقات شرعی را به افق شهرستانهای آبادان و خرمشهر دنبال کنید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ امروز چهارشنبه نوزدهم آذر ۱۴۰۴، نوزدهم جمادی الثانی ۱۴۴۷ و دهم دسامبر سال ۲۰۲۵ میلادی است.
اوقات شرعی امروز به شرح زیر است:
صدای اذان ظهر در آبادان و خرمشهر ساعت ۱۲ و ۱۰ دقیقه شنیده خواهد شد و آفتاب ساعت ۱۷ و ۱۷ دقیقه غروب خواهد کرد.
گلبانگ اذان مغرب نیز در ساعت ۱۷ و ۳۵ دقیقه به گوش میرسد و نیمه شب شرعی نیز ساعت ۲۳ و ۲۸ دقیقه است.
اذان صبح فردا پنجشنبه بیستم آذر ساعت ۵ و ۳۹ دقیقه و طلوع آفتاب ساعت ۷ و ۳ دقیقه ثبت شده است.