اعضای یک خانواده که بر اثر دودگرفتگی در طبقه پنجم ساختمان مسکونی محبوس شده بودند، نجات یافتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیر روابط عمومی آتش نشانی مشهد گفت: ساعت ۱۸:۳۰ دیروز، طبقه اول یک منزل مسکونی در خیابان موسوی قوچانی ۱۱ طعمه حریق شد که بلافاصله پس از تماس با سامانه ۱۲۵، آتشنشانان ایستگاه ۱۰ در محل حاضر شدند و عملیات اطفا و نجات را آغاز کردند.
وحید باخدا افزود: آتشنشانان موفق شدند سه نفر شامل پدر، مادر و فرزند را که در طبقه پنجم ساختمان به دام افتاده بودند، نجات دهند که یک نفر از این نجاتیافتگان جانباز شیمیایی بود.
مدیر روابط عمومی سازمان آتشنشانی مشهد، با اشاره به حساسیت این عملیات، گفت: این حادثه بار دیگر اهمیت نصب سیستم اعلام حریق و داشتن راههای فرار ایمن در ساختمانهای مسکونی، بهویژه برای خانوادههای دارای افراد با شرایط ویژه، را یادآور میشود.