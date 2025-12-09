پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: دستگاههای اجرایی موظفند بر اساس قانون شفافیت قوای سه گانه، دادهها و اطلاعات خود را در دسترس عموم قرار دهند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: اجرای این قانون در دستگاههای اجرایی، ارزیابی؛ و عملکرد آنها رتبه بندی شده و دستگاههای برتر و همچنین دستگاههایی که قانون را اجرا نکردهاند، در جشنواره شفافیت در ۱۸ آذر به مردم معرفی میشود.