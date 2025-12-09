با اعلام فراخوان مسابقات مناظره‌ دانشجویان در مجموع ۳۲ تیم چهار نفره از اکثر دانشگاه‌های خراسان جنوبی برای حضور در این مسابقات اقدام کردند که نسبت به سال‌های گذشته افزایش قابل توجهی دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، سرپرست معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی از ثبت رکورد جدید حضور دانشجویان در مرحله استانی چهاردهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران، در دانشگاه‌های استان خبر داد و گفت:

جهاددانشگاهی نهادی است که در سال ۵۸ از دل دانشگاه شکل گرفته و طبیعی است که فعالیت‌های فرهنگی آن کاملاً دانشجو محور باشد

سرپرست معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی گفت: یکی از مهم‌ترین و جذاب‌ترین برنامه‌های این نهاد، مسابقات مناظره دانشجویان ایران است که افتتاحیه مرحله استانی چهاردهمین دوره آن در دانشگاه صنعتی بیرجند برگزار شد.

علی محمدی افزود: در اواخر مهرماه فراخوان این مسابقات اعلام شد و در مجموع ۳۲ تیم چهار نفره از اکثر دانشگاه‌های استان برای حضور در مسابقات اقدام کردند که نسبت به سال‌های گذشته افزایش قابل توجهی دارد و نشان‌دهنده استقبال دانشجویان از فضای گفت‌و‌گو، نقد منصفانه و تمرین مهارت‌های استدلالی است.

وی درباره امکان حضور عموم در جلسات مناظره گفت: برنامه مسابقات در سایت جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی منتشر شده و علاقه‌مندان می‌توانند آزادانه به تناسب سلیقه خود در جلسات حضور یابند؛ همچنین موضوعات و گزاره‌های مناظره به دستگاه‌های مختلف اعلام شد و از مدیران و متخصصان حوزه‌های مرتبط برای حضور و بهره‌مندی از مباحث دعوت کرده ایم.

سرپرست معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی با تأکید بر اهمیت نقش دانشجویان در آینده کشور گفت: مشاهده قدرت تحلیل، توان اقناع و شیوه استدلال دانشجو‌ها در مناظره‌ها واقعاً امیدبخش است و نشان می‌دهد نسل جوان درک عمیقی از مسائل و چالش‌های جامعه دارد.

به گفته محمدی، این رقابت‌ها یک هفته ادامه خواهد داشت و اختتامیه مسابقات ۲۳ آذرماه در دانشگاه بیرجند برگزار می‌شود.