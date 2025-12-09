نشست تخصصی «صادرات خدمات فنی و مهندسی و صنایع وابسته به کشور ترکمنستان» در مشهد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در این نشست که با حضور جمعی از فعالان اقتصادی خراسان رضوی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی برگزار شد.

سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان و رئیس نمایندگی وزارت امورخارجه در خراسان شمالی، سخنرانی کرد.

ارباب‌خالص با تشریح آخرین تحولات اقتصادی ترکمنستان، ظرفیت‌های رو‌به‌رشد این کشور در حوزه ساخت‌وساز، انرژی، راه‌سازی، فناوری و خدمات فنی‌مهندسی را بسیار جذاب و فرصت‌ساز برای شرکت‌های ایرانی عنوان کرد.

وی تأکید کرد: زیرساخت‌های توسعه‌ای و طرح‌های کلان دولتی در ترکمنستان، زمینه‌ای مناسب برای حضور شرکت‌های توانمند خراسان رضوی ایجاد کرده است.

نمایندگان بخش خصوصی حاضر در جلسه نیز ضمن طرح دیدگاه‌ها و تجربیات خود در بازار ترکمنستان، بر ضرورت تدوین نقشه راه همکاری، ایجاد هم‌افزایی بین شرکت‌ها و تقویت حمایت‌های نهادی برای حضور پایدار در این کشور تأکید کردند.