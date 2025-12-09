پخش زنده
امروز: -
رییس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در همایش پانصددهزار لبخندو پانصددهزاردخدمت علوی شرکت می کند
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان حسین دهقان رییس بنیاد مستضعفان انقلابی اسلامی برای شرکت در همایش «پانصد هزار لبخند، پانصد هزار خدمت علوی» و عقد تفاهمنامه همکاری با استانداری کرمان با استقبال رسمی دکتر محمدعلی طالبی وارد کرمان شد.
بازدید از نمایشگاه دستاوردها و تولیدات حمایت شده این نهاد، شرکت در شورای اداری استان و انعقاد تفاهمنامه همکاری با استانداری و رونمایی از سند الگوی آبادانی و پیشرفت شهرستان ارزوئیه و نشست با شبکه تسهیلگران جهادی و مدیران شرکت های اقتصادی استان، از مهمترین برنامه های سفر رییس بنیاد مستضفان در سفر به کرمان است.