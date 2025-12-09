فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی از دستگیری ۲ نفر به دلیل حفاری غیرمجاز در شهرستان بشرویه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، سرهنگ حسن برزگر گفت: پس از دریافت گزارشی از مأموران مراقب میراث‌فرهنگی بشرویه مبنی بر انجام حفاری غیرمجاز در حریم امامزاده روستای چهکند (باغچه قاسم)، نیرو‌های یگان حفاظت استان به همراه عوامل انتظامی و مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بشرویه بلافاصله به محل اعزام شدند.

فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان افزود: با بررسی صحنه و تأیید وقوع حفاری، دو نفر متهم در این رابطه دستگیر و پس از تکمیل پرونده برای طی مراحل قانونی به دستگاه قضایی تحویل شدند.

سرهنگ برزگر بر برخورد قاطع با هرگونه تعرض به آثار و محوطه‌های تاریخی تأکید کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشابه، موارد را سریعاً به یگان حفاظت میراث فرهنگی گزارش دهند.