امروز در آسمان هرمزگان گذر ابر و گاه وزش باد بر روی دریا پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: احتمال وقوع رگبار پراکنده باران در برخی نقاط وجود دارد.
حمزه نژاد افزود: با توجه به تلاطم کم دریا در محدوده تنگه هرمز، رفت و آمد شناورهای سبک با احتیاط صورت گیرد.
وی گفت: فردا علاوه بر گذر ابر، با افزایش باد جنوب شرقی برروی خلیج فارس، آبهای خلیج فارس مواج میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: تا پایان هفته، افزایش نسبی دمای کمینه در بیشتر نقاط پیش بینی میشود.
دبیر؛ زارعی