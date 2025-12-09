امروز در آسمان هرمزگان گذر ابر و گاه وزش باد بر روی دریا پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: احتمال وقوع رگبار پراکنده باران در برخی نقاط وجود دارد.

حمزه نژاد افزود: با توجه به تلاطم کم دریا در محدوده تنگه هرمز، رفت و آمد شناور‌های سبک با احتیاط صورت گیرد.

وی گفت: فردا علاوه بر گذر ابر، با افزایش باد جنوب شرقی برروی خلیج فارس، آب‌های خلیج فارس مواج می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: تا پایان هفته، افزایش نسبی دمای کمینه در بیشتر نقاط پیش بینی می‌شود.

دبیر؛ زارعی