پخش زنده
امروز: -
ویژهبرنامه «شکوه ایثار» با محوریت تکریم مادران و همسران شهدا، با حضور جمعی از خانوادههای معظم شهدا، مسئولان و اقشار مختلف مردم در حسینیه کاکامیر بافق برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، ویژهبرنامه ملی «شکوه ایثار» بهمنظور تکریم مادران و همسران شهدا، در حسینیه کاکامیر شهرستان بافق برگزار شد. در این مراسم که خانوادههای معظم شهدا، امام جمعه، فرماندار، مسئولان دستگاههای مختلف و جمعی از مردم حضور داشتند، مقام والای شهدا و صبر و فداکاری خانوادههای آنان پاس داشته شد.
رسول تشکری رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران بافق، با اشاره به برگزاری این آیین گفت: در این مراسم از ۴۰ همسر شهید و ۵۰ مادر شهید بافقی تجلیل شد.
حجتالاسلام هاشمی یکی از روحانیون شهرستان بافق، در این مراسم با بیان اینکه خانوادههای شهدا سرمایه معنوی جامعهاند، افزود: حضور این عزیزان یادآور ایثار و فداکاری بزرگ شهداست و احترام به آنان، احترام به ارزشهایی است که امنیت و آرامش امروز کشور بر پایه آن استوار است.
وی تأکید کرد که مسئولان و مردم باید همواره قدردان خانوادههای شهدا باشند و در مسیر حفظ آرمانهای شهدا گام بردارند. او توجه به نیازها و مشکلات این خانوادهها را وظیفهای اخلاقی و اجتماعی دانست و استمرار چنین برنامههایی را گامی مهم در ترویج و پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت عنوان کرد.