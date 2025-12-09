پخش زنده
امروز: -
دو تیرانداز مازندرانی از سوادکوه و محمودآباد در مسابقات تیراندازی به اهداف پروازی اسپورتینگ در اصفهان به مقام قهرمانی دست یافتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، در مسابقه تیراندازی به اهداف پروازی اسپورتینگ که طی دو روز در اصفهان برگزار شد، دو مازندرانی به مقام قهرمانی رسیدند.
حسن کجوری از سوادکوه و مجتبی علیاکبرزاده از محمودآباد با حضور در جمع ۷۰ شرکتکننده از استانهای مختلف کشور، در این رقابتها صاحب عنوان شدند.
بر اساس رأی هیئت داوران، امید آقاحسینی، علیرضا عباسی، محسن بوربور، حسن کجوری، مجتبی علیاکبرزاده و جمال چاوشی به ترتیب رتبههای اول تا ششم را کسب کردند.
در این دوره از مسابقات، ۹ تیرانداز از استان مازندران حضور داشتند که نشاندهنده ظرفیت بالای این استان در رشته تیراندازی اسپورتینگ است.