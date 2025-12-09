

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، روش برگزاری این مسابقات به صورت میکس جداگانه است که دو نفر بازیکن مرد و دو نفر بازیکن زن باهم مسابقه می‌دهند.

تیم اسکواش جمهوری اسلامی ایران با ترکیب سپهر اعتماد پور و پویا شفیعی فرد در بخش مردان و فرشته اقتداری و فاطمه فلاحتی در بخش بانوان با هدایت محسن غلام نژاد و الهام رمضانی در این رقابت‌های حضور دارند.

طبق قرعه کشی انجام شده گروه بندی و مسابقات تیم کشورمان به شرح زیر است

گروه A: آفریقای جنوبی، کره جنوبی و هنگ کنگ

گروه B: هند، برزیل و سوئیس

گروه C: مالزی، استرالیا و لهستان

گروه D: ژاپن، جمهوری اسلامی ایران و مصر

برنامه مسابقات ایران

سه شنبه ۱۸ آذر

ایران – ژاپن، ساعت ۱۳.۳۰ به وقت تهران

چهارشنبه ۱۹ آذر

ایران – مصر، ساعت ۱۱ صبح به وقت تهران

این رقابت‌های از ۱۸ تا ۲۳ آذر در هند برگزار می‌شود و دو تیم برتر هرگروه راهی مرحله یک چهارم نهایی می‌شود.