تیم ملی اسکواش کشورمان برای نخستین بار عازم رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۵ هند عازم شهر چنای شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، روش برگزاری این مسابقات به صورت میکس جداگانه است که دو نفر بازیکن مرد و دو نفر بازیکن زن باهم مسابقه میدهند.
تیم اسکواش جمهوری اسلامی ایران با ترکیب سپهر اعتماد پور و پویا شفیعی فرد در بخش مردان و فرشته اقتداری و فاطمه فلاحتی در بخش بانوان با هدایت محسن غلام نژاد و الهام رمضانی در این رقابتهای حضور دارند.
طبق قرعه کشی انجام شده گروه بندی و مسابقات تیم کشورمان به شرح زیر است
گروه A: آفریقای جنوبی، کره جنوبی و هنگ کنگ
گروه B: هند، برزیل و سوئیس
گروه C: مالزی، استرالیا و لهستان
گروه D: ژاپن، جمهوری اسلامی ایران و مصر
برنامه مسابقات ایران
سه شنبه ۱۸ آذر
ایران – ژاپن، ساعت ۱۳.۳۰ به وقت تهران
چهارشنبه ۱۹ آذر
ایران – مصر، ساعت ۱۱ صبح به وقت تهران
این رقابتهای از ۱۸ تا ۲۳ آذر در هند برگزار میشود و دو تیم برتر هرگروه راهی مرحله یک چهارم نهایی میشود.