رییس پارک علم و فناوری خوزستان از برگزاری بیست‌وششمین نمایشگاه پژوهش و فناوری استان از ۱۸ تا ۲۰ آذرماه در اهواز خبر داد و گفت: این رویداد، بستری برای ارتباط مستقیم فناوران با صنایع و تبدیل پژوهش به محصول و ثروت است.

نمایشگاه پژوهش و فناوری خوزستان، بستری برای تبدیل ایده به ثروت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یحیی میرزایی با تاکید بر لزوم کاربردی‌سازی پژوهش برای حل مسائل استان گفت: هفته پژوهش، فرصتی برای بازنگری در نقش پژوهش و نوآوری در این مسیر است.

وی افزود: امروز پژوهش باید به محصول، خدمت و ثروت تبدیل شود و ماموریت پارک علم و فناوری خوزستان تسهیل این مسیر است.

وی با اعلام جزئیات برگزاری بیست‌وششمین نمایشگاه پژوهش و فناوری خوزستان افزود: این نمایشگاه با شعار «سرمایه‌گذاری در تولید با پشتوانه پژوهش و فناوری» در کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار خواهد شد.

رییس پارک علم و فناوری خوزستان خاطرنشان کرد: نمایشگاه امسال با مشارکت گسترده دانشگاه‌ها، دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های فناور و مراکز پژوهشی برگزار می‌شود.

میرزایی بیان کرد: این رویداد تنها یک نمایشگاه نیست بلکه یک فن‌بازار و بستر تعامل است که در آن ظرفیت‌ها، دستاورد‌ها و نیاز‌های بخش‌های مختلف در کنار هم قرار می‌گیرد.

وی هدف از برگزاری این نمایشگاه را ایجاد ارتباط مستقیم میان فناوران و صنایع، معرفی پروژه‌های مسئله‌محور و حمایت از جوانان خلاق و پژوهشگران استان عنوان کرد.

وی ادامه داد: خوزستان با تنوع ظرفیت‌هایی مانند آب، انرژی، کشاورزی، محیط‌زیست و صنایع مادر بستری مناسب برای اجرای پژوهش‌های کاربردی است.

میرزایی اظهار کرد: انتظار داریم نمایشگاه امسال زمینه‌ساز شکل‌گیری قرارداد‌های همکاری، توسعه زیست‌بوم نوآوری و تقویت شبکه پژوهش و فناوری در استان باشد.

رییس پارک علم و فناوری خوزستان از همه پژوهشگران، فناوران، مدیران دستگاه‌ها و صنعتگران دعوت کرد تا از این نمایشگاه بازدید کنند و در شکل‌دهی آینده پژوهش و فناوری استان نقش‌آفرینی داشته باشند.