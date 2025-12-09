به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ دیدار‌های هفته هشتم نیم فصل نخست لیگ برتر بسکتبال بانوان برگزار شد و تیم‌های ستاد گاز، نفت آبادان، آکادمی سحر و استقلال مقابل حریفان شان به برتری رسیدند.

تیم بسکتبال بانوان پالایش نفت آبادان در این رقابت‌ها توانست با نتیجه ۵۵ بر ۴۸ از سد تیم کاسپین تهران بگذرد.

در ادامه رقابت‌های بسکتبال سوپرلیگ بانوان تیم‌های پالایش نفت آبادان و آکادمی سحر روز جمعه ۲۱ آذر ساعت ۱۵ در سالن شماره یک مجموعه هفده شهریور به مصاف هم می‌روند.

از بانوان ورزش‌دوست آبادانی دعوت می‌شود با حضور پرشور و حداکثری خود، حامی تیم پالایش نفت آبادان در این رقابت باشند.