شش نماینده استان در بازیهای پاراآسیایی جوانان امارات
خبرهایی از حضور شش نماینده استان در بازیهای پاراآسیایی جوانان امارات تا صف آرایی فوتبالیستهای شمس آذر از نماینده کرمان را در بسته خبرهای ورزشی مشاهده کنید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین
؛ مجید نظامی دبیرفدراسیون جانبازان و توان یابان به همراه مژگان کربی سرمربی تیم ملی گلبال بانوان و اکرم سبک رو مربی تیم ملی بوچیا در مسابقات پارا آسیایی جوانان امارات شرکت میکنند.
عطیه سادات حسینی و مهدیه محمدی هم با هدایت مهسیما بابایی سرمربی قزوینی در مسابقات پاراوزنه برداری به مصاف رقبا میروند.
بازیهای پاراآسیایی تا ۳۰ آذر در امارات پیگیری خواهد شد.
راهیابی شاگردان سرمربی قزوینی به مرحله حذفی مسابقات والیبال دانش آموزی جهان
تیمملی دانش آموزی دختران کشور با هدایت اکرم قهرمانی در چهارمین بازی مرحله گروهی مقابل شیلی به برتری رسید.
شاگردان قهرمانی با چهار پیروزی متوالی و ۱۲ امتیاز به مرحله حذفی راه پیدا کردند.
مسابقات والیبال دانش آموزی جهان در چین در حال برگزاری است.
عنوان چهارمی بانوان گلبالیست استان در مسابقات قهرمانی کشور
گلبالیستهای استان در دیدار رده بندی با شکست مقابل کرمانشاه عنوان چهارمی را کسب کردند.
رقابتهای گلبال بانوان کشور با حضور هفده تیم در بابلسر برگزار شد.
صف آرایی فوتبالیستهای شمس آذر از نماینده کرمان
تیم شمس آذر در هفته سیزدهم لیگ برتر میزبان گل گهر سیرجان است.
این دیدار از ساعت ۱۶ و ۱۵ دقیقه امروز در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین برگزار میشود.
نماینده استان با کسب ۱۰ امتیاز در رده پانزدهم جدول رده بندی قرار دارد.