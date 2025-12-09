پخش زنده
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران در دیدار با همسر شهید حمزهخانی در قائمشهر، با تجلیل از ایثار خانوادههای شهدا، بر نقش بیبدیل همسران شهدا در تداوم مسیر انقلاب تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، امالبنین محمدی مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران در آستانه روز زن با حضور در منزل همسر شهید حمزهخانی در قائمشهر، از ایثار و مجاهدت خانوادههای شهدا تجلیل کرد.
وی در این دیدار گفت: ملت ایران در روزهای دشوار اخیر نشان دادند که همچنان پای انقلاب، ولایت و اقتدار ایران اسلامی ایستادهاند و فرهنگ شهادت در این سرزمین زنده است.
مدیرکل امور بانوان مازندران با تأکید بر اینکه سختیهای همسران و فرزندان شهدا کمتر از اجر شهدا نیست، گفت: جهاد شهید در میدان جنگ است و جهاد همسرش در میدان زندگی؛ اما این جهاد خاموش کمتر دیده میشود. همسران شهدا در اجر شهدا شریک هستند.
وی همسران شهدا را الگوهای حقیقی جامعه دانست و افزود: شما با ایفای نقش مادری و همسری فداکار، اسوه زنان ایران اسلامی هستید. ما پهلوانان و قهرمانان واقعی داریم که جهان را به حیرت واداشتند.
در این دیدار، مسائل مرتبط با زندگی همسر شهید مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان نسل جوان تأکید شد.