آغاز بکار نمایشگاه بزرگ ویژه شب یلدا از ۲۳ آذر در خرم آباد
مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی لرستان گفت: نمایشگاه بزرگِ ویژه شب یلدا از ۲۳ تا ۲۹ آذر در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی لرستان در خرمآباد بر پا خواهد شد.
نمایشگاه بزرگ ویژه شب یلدا با حضور دهها تولیدکننده و عرضهکننده کالاهای زمستانی، خوراکی و تنظیم بازاری از ۲۳ تا ۲۹ آذر ۱۴۰۴ در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی لرستان در خرمآباد برپا میشود.
جلال طاهری با اشاره به تنوع گسترده گروههای کالایی افزود: در این نمایشگاه مجموعه وسیعی از محصولات شامل پوشاک زمستانه، کیف و کفش، چرم و اکسسوری، صنایع غذایی، شیرینی و شکلات، سوهان، باقلوا، آجیل و خشکبار، سوغات، هدایا، عرقیات، ترشیجات، گل و گیاه، گل مصنوعی، صنایع دستی، غذاهای محلی، تزیینات، سفال، تجهیزات آشپزخانه و محصولات مرتبط با بازی و سرگرمی، شهربازی و نقاشی کودک عرضه میشود.
مدیرعامل نمایشگاههای بینالمللی لرستان همچنین از عرضه کالاهای اساسی در این نمایشگاه خبر داد و گفت: برای حمایت از سبد مصرفی خانوادهها، برنج، گوشت و دیگر اقلام تنظیم بازاری با قیمت مصوب در اختیار شهروندان قرار میگیرد.
طاهری با تأکید بر نقش نمایشگاه ویژه شب یلدا در رونق بازار و فراهمکردن خرید ایمن و متنوع برای خانوادهها گفت که هدف از این رویداد، ایجاد فضایی مناسب برای عرضه مستقیم کالا، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و مدیریت قیمتها در آستانه بلندترین شب سال است.