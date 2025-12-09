به گزارش



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی لرستان گفت: نمایشگاه بزرگ ویژه شب یلدا با حضور ده‌ها تولیدکننده و عرضه‌کننده کالا‌های زمستانی، خوراکی و تنظیم بازاری از ۲۳ تا ۲۹ آذر ۱۴۰۴ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی لرستان در خرم‌آباد برپا می‌شود.

جلال طاهری با اشاره به تنوع گسترده گروه‌های کالایی افزود: در این نمایشگاه مجموعه وسیعی از محصولات شامل پوشاک زمستانه، کیف و کفش، چرم و اکسسوری، صنایع غذایی، شیرینی و شکلات، سوهان، باقلوا، آجیل و خشکبار، سوغات، هدایا، عرقیات، ترشیجات، گل و گیاه، گل مصنوعی، صنایع دستی، غذا‌های محلی، تزیینات، سفال، تجهیزات آشپزخانه و محصولات مرتبط با بازی و سرگرمی، شهربازی و نقاشی کودک عرضه می‌شود.





مدیرعامل نمایشگاه‌های بین‌المللی لرستان همچنین از عرضه کالا‌های اساسی در این نمایشگاه خبر داد و گفت: برای حمایت از سبد مصرفی خانواده‌ها، برنج، گوشت و دیگر اقلام تنظیم بازاری با قیمت مصوب در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد.

طاهری با تأکید بر نقش نمایشگاه ویژه شب یلدا در رونق بازار و فراهم‌کردن خرید ایمن و متنوع برای خانواده‌ها گفت که هدف از این رویداد، ایجاد فضایی مناسب برای عرضه مستقیم کالا، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و مدیریت قیمت‌ها در آستانه بلندترین شب سال است.