رئیس‌کل دادگستری کرمان، در آغاز سفر دو روزه خود به رفسنجان و شهرستان‌های شمال غرب استان، از زندان رفسنجان بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی، در ابتدای بازدید از زندان، در آیین آزادی ۷ نفر زندانی مشمول شرکت نمود و سپس با حضور در بخش‌های مختلف زندان، ضمن گفت‌وگو با زندانیان و بررسی شرایط نگهداری آنان، بر لزوم تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضایی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان تأکید کرد.

وی با اشاره به سیاست‌های قوه قضاییه در حوزه کاهش ورودی زندان‌ها و کاهش جمعیت کیفری زندانیان، بیان داشت: رسیدگی به مشکلات قضایی مددجویان باید با دقت، سرعت و رعایت قوانین انجام شود تا ضمن حفظ حقوق شهروندی، به بهبود وضعیت زندان‌ها نیز کمک شود.

حجت‌الاسلام حمیدی در ادامه به همراه جمعی از معاونان قضایی خود آقایان: اسلامی، سلطانی نژاد، قویدل، نیک ورز و همچنین مدیرکل زندان های استان و رئیس و دادستان رفسنجان، با برپایی میز خدمت قضایی در محل زندان، به درخواست‌ها و مشکلات حقوقی و قضایی ۷۸ نفر از زندانیان رسیدگی کردند.

این میز خدمت که دو ساعت به‌طول انجامید، فرصت مناسبی برای طرح مستقیم مشکلات توسط زندانیان فراهم آورد و تعدادی از مسائل و پرونده‌ها نیز در همان محل برای پیگیری فوری ارجاع شد.

رئیس‌کل دادگستری استان پس از استماع گزارش‌های مسئولان زندان، بر تقویت برنامه‌های اصلاحی و تربیتی و افزایش دوره‌های مشاوره‌ای، مهارتی و آموزشی برای زندانیان تأکید کرد و افزود: اصلاح و باز اجتماعی شدن زندانیان یکی از اهداف مهم نظام قضایی است و باید با برنامه‌های فرهنگی و آموزشی مؤثر، مسیر بازگشت سالم آنان به جامعه هموار شود.

گفتنی است این بازدید بخشی از برنامه‌های سفر دو روزه رئیس‌کل دادگستری کرمان به شهرستان‌های شمال غرب استان است که با هدف بررسی مسائل قضایی، بازدید از حوزه های قضائی، دیدار با کارکنان و پیگیری پروژه‌های عمرانی در حال انجام است.