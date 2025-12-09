

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فصل سوم مسابقات گلف بازیکنان برتر مرد که به منزله اردوی انتخابی تیم ملی نیز محسوب می‌شود از ۲۲ تا ۲۵ آذرماه با حضور ۳۰ گلف باز برتر پیگیری می‌شود.

این رقابت‌ها به صورت استروک‌پلی، انفرادی و بر اساس قوانین بین‌المللی و محلی به میزبانی زمین گلف مجموعه ورزشی انقلاب تهران برگزار می‌شود.

مسابقات در سطح برترین‌ها و آماتور برگزار و بخش برترین‌ها ۴ بار در سال (۴ فصل) تکرار می‌شود.

فصل چهارم رقابت‌ها درحالی اسفند ماه برگزار می‌شود که رقابت‌های این فصل هم جنبه جایزه بزرگ (برای انتخاب نفرات اول تا هشتم) را دارد و هم انتخابی تیم ملی (۴ نفر ملی‌پوش) محسوب می‌شود.