معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل با اعلام افزایش نگران‌کننده ابتلا به آنفولانزا در مازندران گفت: شاخص بیماری که هفته گذشته حدود ۹ بود، اکنون وارد سطح هشدار شده است.

دکتر جهانی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل در بخش پیگیری خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، با ابراز نگرانی از افزایش ابتلا به آنفولانزا در مازندران اعلام کرد: شاخص ابتلا که هفته گذشته حدود ۹ بود، اکنون به مرز ۲۰ رسیده و وضعیت استان را وارد سطح هشدار کرده است.

وی افزود: میانگین کشوری ابتلا به آنفولانزا ۱۶.۲ درصد است، درحالی که میزان ابتلا در مازندران بالاتر از این میانگین قرار دارد.

به گفته وی، در بررسی ۳۴۷ مدرسه در حوزه دانشگاه علوم پزشکی بابل، میزان غیبت دانش‌آموزان به حدود ۱۲ تا ۱۳ درصد رسیده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل تأکید کرد: ۳۳ درصد مراجعه‌کنندگان به مراکز دیده‌وری طی دو روز گذشته دارای علائم آنفولانزا بوده‌اند و به هیچ عنوان خوددرمانی، به‌ویژه استفاده از آنتی‌بیوتیک توصیه نمی‌شود.

وی از مردم خواست با رعایت فاصله، استفاده از ماسک و شستن مداوم دست‌ها از ابتلا پیشگیری کنند و در صورت علائم به پزشک خانواده یا مراکز خدمات جامع سلامت مراجعه نمایند.

دکتر جهانی با اشاره به آمار کشوری گفت: بیشترین گروه سنی مبتلا کودکان ۶ تا ۱۴ سال هستند و دوره بیماری در بزرگسالان معمولاً چهار تا پنج روز طول می‌کشد.