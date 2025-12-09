پخش زنده
دادستان عمومی و انقلاب کرمان، اعلام کرد: بررسی وضعیت جرائم در شش ماهه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشاندهنده کاهش قابل توجه در سطح استان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،مهدی بخشی با اشاره به جرائم خاص گفت: آمار آدمربایی با کاهش حدود ۱۹ درصدی مواجه بوده است، همچنین جرائم سرقت مسلحانه و سرقت به عنف به ترتیب با کاهش تقریبی ۳۰ و ۲۴ درصد همراه بودهاند.
بخشی ادامه داد: تعداد قتلهای عادی کاهش قابل توجهی حدود ۳۷ درصد داشته است، در حالی که قتلهای مسلحانه تقریباً بدون تغییر باقی ماندهاند، همچنین جرم تجاوز به عنف نیز با کاهش حدود ۲۶ درصد همراه بودهاند.
دادستان کرمان با تأکید بر تلاش نیروهای انتظامی ،امنیتی و قضایی گفت: این کاهشها نشاندهنده اثر بخشی اقدامات اعضاء شورای تامین در استان است و ادامه این روند از اولویتهای دستگاه قضایی کرمان خواهد بود.