تیم بسکتبال پالایش نفت آبادان در هفته یازدهم لیگ برتر از سد میزبان خود پاس کردستان گذشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در ادامه رقابتهای هفته یازدهم لیگ برتر بسکتبال تیمهای پاس کردستان و پالایش نفت آبادان مقابل یکدیگر صفآرایی کردند.
آبادانیها در این دیدار با ارائه نمایشی یکطرفه، اختلاف امتیاز را رفتهرفته افزایش دادند و در پایان با پیروزی پرگل و قاطع ۱۱۳ بر ۶۵ حریف خود را شکست دادند.
بلندقامتان آبادانی هم اکنون با ۱۵ امتیاز در مکان چهارم جدول رده بندی رقابتهای لیگ برتر بسکتبال باشگاههای کشور قرار دارد.