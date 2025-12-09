به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در ادامه رقابت‌های هفته یازدهم لیگ برتر بسکتبال تیم‌های پاس کردستان و پالایش نفت آبادان مقابل یکدیگر صف‌آرایی کردند.

آبادانی‌ها در این دیدار با ارائه نمایشی یک‌طرفه، اختلاف امتیاز را رفته‌رفته افزایش دادند و در پایان با پیروزی پرگل و قاطع ۱۱۳ بر ۶۵ حریف خود را شکست دادند.

بلندقامتان آبادانی هم اکنون با ۱۵ امتیاز در مکان چهارم جدول رده بندی رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور قرار دارد.