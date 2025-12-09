پخش زنده
امروز: -
مدیر عامل آبفای کشور با اشاره به اینکه تا امروز استفاده از لوازم کاهنده به مشترکان پر مصرف و بد مصرف توصیهای بوده است گفت: در حوزه مدیریت مصرف، به دنبال الزام استفاده از لوازم کاهندهی مصرف آب هستیم تا مشترکان برای مدیریت مصرف از لوازم کاهنده استفاده کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیر عامل آبفای کشوربا اشاره به اینکه تا امروز استفاده از لوازم کاهنده به مشترکین پر مصرف و بد مصرف توصیهای بوده است گفت: در حوزه مدیریت مصرف، بدنبال الزام استفاده از لوازم کاهندهی مصرف آب هستیم تا مشترکین برای مدیریت مصرف ازلوازم کاهنده استفاده کنند.
امینی خاطر نشان کرد:مشترکین با تماس سامانه ۱۲۲ میتوانند لوازم کاهنده را به صورت اقساطی دریافت کنند.
جزئیات بیشتر در گزارش ناهید خدادادی