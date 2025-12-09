مدیر عامل آبفای کشور با اشاره به اینکه تا امروز استفاده از لوازم کاهنده به مشترکان پر مصرف و بد مصرف توصیه‌ای بوده است گفت: در حوزه مدیریت مصرف، به دنبال الزام استفاده از لوازم کاهنده‌ی مصرف آب هستیم تا مشترکان برای مدیریت مصرف از لوازم کاهنده استفاده کنند.

امینی خاطر نشان کرد:مشترکین با تماس سامانه ۱۲۲ می‌توانند لوازم کاهنده را به صورت اقساطی دریافت کنند.

جزئیات بیشتر در گزارش ناهید خدادادی