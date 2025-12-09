پخش زنده
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمان با تأکید بر اولویت خدمترسانی به مردم، فرسودگی شبکه آب، هدررفت بالا در شرایط خشکسالی و سرقت کابلهای برق را از مهمترین چالشهای زیرساختی استان برشمرد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،، سیدمصطفی آیتاللهی موسوی ۱۷ آذرماه در نشست مدیریت بحران استان:گفت دغدغه اصلی مجموعه وزارت نیرو و دستگاههای مرتبط، خدمترسانی مؤثر به مردم است
وی افزود مسئولیتها و انتظارات موجود با اختیارات دستگاهها همخوانی کافی ندارد؛ با این حال، همدلی مطلوبی در سطح استان شکل گرفته و دستگاههای نظارتی نیز همراه و پشتیبان هستند.
موسوی گفت وضعیت زیرساختها مطلوب نیست و برخی پستها و خطوط انتقال، ظرفیت لازم برای توسعه یا ایجاد نیروگاههای جدید را ندارند