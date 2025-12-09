پخش زنده
امروز: -
کلات با بهرهمندی از رودخانه های دائمی، از مستعدترین مناطق خراسان رضوی برای توسعه صنعت پرورش ماهیان خاویاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کلات گفت: این شهرستان ۵ رودخانه دائمی و منابع آبی سالم و پرحجم دارد.
جعفر خالقی با اشاره به شرایط طبیعی ویژه شهرستان افزود: ارتفاع مطلوب کلات از سطح دریا، دمای پایدار و اکسیژن محلول مناسب، استرس محیطی ماهیان خاویاری را به حداقل رسانده و شرایط رشد و سلامت آنها را فراهم میکند.
وی گفت: گونههایی از جمله سیبری، فیلماهی، ازونبرون و قرهبرون طی سالهای اخیر سازگاری بالایی با شرایط اقلیمی کلات داشتهاند و نمونههای موفق پرورش، این موضوع را کاملاً ثابت کرده است.
مدیر جهاد کشاورزی کلات وجود یک واحد فعال ۵تنی در روستای قلیچآباد را مصداقی روشن از موفقیت این صنعت در شهرستان دانست و گفت: این تجربه نشان میدهد که با مدیریت صحیح تغذیه و بهداشت و توسعه سازههای پرورشی، رسیدن به تولید ۵۰۰ تن در سال دور از انتظار نیست.
خالقی افزود: ماهیان خاویاری به دلیل مقاومت بالا در برابر نوسانات دمایی و نیاز کم به کیفیت آب، گزینهای مناسب برای مناطق کوهستانی هستند. بازارپسندی و ارزش اقتصادی بالا، امکان صادرات و ضریب تبدیل غذایی مطلوب، پرورش این ماهیان را به یکی از سودآورترین بخشهای تولیدی شهرستان تبدیل کرده است.
وی گفت:اگر حمایتها در حوزه تأمین آب، تسهیلات بانکی، آموزش تخصصی و ایجاد زیرساختهای بازاریابی و صادراتی ادامه یابد، شهرستان کلات در آینده نزدیک میتواند به یکی از قطبهای اصلی پرورش ماهیان خاویاری در استان و حتی کشور تبدیل شود.