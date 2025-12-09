پخش زنده
آمارهای ادارهکل انتقال خون آذربایجانغربی نشان میدهد که میزان اهدای خون در نیمه دوم سال جاری روند افزایشی داشته و طی بازه زمانی اول مهر تا ۱۶ آذر، در مجموع ۱۶ هزار و ۴۷۴ نفر در استان خون اهدا کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، فخرالدین جعفریباری، مدیر روابط عمومی این ادارهکل با اشاره به سهم بانوان در این فرآیند افزود: از مجموع اهداکنندگان، ۵۴۷ نفر زن بودهاند. به گفته وی، این آمار در دوره مشابه سال ۱۴۰۲، ۱۵ هزار و ۱۵۰ اهداکننده را نشان میدهد که ۴۳۹ نفر از آنان بانوان بودند.
جعفریباری افزایش تعداد اهداکنندگان را نشانهای از بهبود مشارکت مردمی دانست وتأکید کرد: عوامل فصلی همچون شیوع آنفلوانزا و همچنین تشدید آلودگی هوا موجب کاهش مراجعهها در برخی روزها شده است.
او با یادآوری نیاز همیشگی مراکز درمانی به خون و فرآوردههای خونی گفت: بیماران تالاسمی، سرطانی، هموفیلی و همچنین مصدومان حوادث، همواره به خدمات انتقال خون وابسته هستند و حفظ ذخایر خونی برای پاسخگویی به این نیاز ضروری است.
مدیر روابط عمومی انتقال خون آذربایجانغربی افزود: مراکز اهدای خون استان در تمام روزهای سرد سال با رعایت کامل استانداردهای بهداشتی فعال هستند و شهروندان میتوانند برای کمک به حفظ ذخایر، مشارکت خود را ادامه دهند.
بر پایه اعلام نهادهای تخصصی، سازمان انتقال خون ایران یکی از مراکز معتبر منطقه در تأمین خون سالم به شمار میرود و فعالیتهای آن مطابق استانداردهای جهانی انجام میشود.