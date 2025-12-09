به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مومیوند در این خصوص با اشاره به اینکه با پیگیری‌های مستمر بنیاد مسکن شهرستان تویسرکان و همکاری مطلوب اداره ثبت اسناد و اداره راه و شهرسازی، مشکل نبود سند تک‌برگ برای پلاک‌های تفکیکی پروژه ۱۴۴ واحدی نهضت ملی مسکن رفع شد، گفت: این اقدام مهم زمینه‌ساز بهره‌مندی متقاضیان از تسهیلات بانکی و تسریع در روند ساخت‌وساز مسکن ملی در این شهرستان شد.

وی افزود: یکی از چالش‌های اصلی پروژه، عدم وجود سند تک‌برگ برای پلاک‌های تفکیک‌شده بود که موجب شده بود مراحل بهره‌مندی متقاضیان از تسهیلات بانکی را متوقف کند که با پیگیری‌های جدی و حمایت اداره ثبت اسناد و راه و شهرسازی، این مشکل رفع شد و اکنون سند تک‌برگ برای تمامی اراضی صادر شده است.

مدیر بنیاد مسکن تویسرکان ادامه داد: این اتفاق موجب می‌شود تسهیلات بانکی در کوتاه‌ترین زمان ممکن در دسترس متقاضیان قرار گیرد و پروژه ۱۴۴ واحدی نهضت ملی مسکن با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند همچنین همکاری دستگاه‌های مختلف در این زمینه نمونه‌ای از هم‌افزایی مؤثر میان نهاد‌های دولتی در خدمت مردم است.

مومیوند ضمن قدردانی از همکاری اداره ثبت اسناد و راه و شهرسازی گفت:با رفع این مشکل، امید داریم مراحل اجرایی پروژه با سرعت بیشتری پیش برود و زمینه اشتغال و خانه‌دار شدن متقاضیان در شهرستان تویسرکان فراهم شود.