رئیس بنیاد مستضعفان در اولین برنامه سفر کاری خود به کرمان با همراهی استاندار در گلزار شهدای کرمان حضور یافت و به مقام شامخ شهیدان و سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی ادای احترام کرد.

ادای احترام رئیس بنیاد مستضعفان و استاندار به مقام شامخ شهدا در کرمان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،حسین دهقان صبح امروز سه‌شنبه ۱۸ آذر ماه با همراهی استاندار کرمان با حضور در گلزار شهدا، یاد سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای کرمان را گرامی داشت.

رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامى در سفر به کرمان در شورای اداری استان شرکت خواهد کرد و نشستی با شبکه تسهیلگران جهادی و مدیران شرکت‌های اقتصادی دارد.