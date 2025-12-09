تصادف زنجیرهای خودرو در بزرگراه امام علی به علت نشت گازوئیل
سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران از وقوع یک تصادف زنجیرهای گسترده در بامداد امروز در مسیر شمال به جنوب بزرگراه امام علی خبر داد و گفت: لغزندگی ناشی از نشت گازوئیل علت این حادثه بوده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما
، جلال ملکی با اعلام این خبر اظهار کرد: ساعت ۴۹ دقیقه بامداد امروز حادثه تصادف زنجیرهای بین چندین دستگاه خودرو در مسیر شمال به جنوب بزرگراه امام علی روی پل مشیری به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله دو ایستگاه آتشنشانی به محل اعزام شدند.
وی افزود: با وجود ترافیک ایجاد شده، آتشنشانان طی حدود پنج دقیقه و از دو مسیر مختلف به محل حادثه رسیدند. عوامل پلیس راهور و اورژانس نیز همزمان در صحنه حاضر بودند.
ملکی درباره جزئیات حادثه گفت: در بررسی اولیه مشخص شد نشت گازوئیل از یک خودروی عبوری موجب لغزندگی سطح بزرگراه شده و حدود ۱۵ تا ۱۶ دستگاه خودروی سبک و سنگین، از جمله یک تانکر ۳۰ هزار لیتری گازوئیل که خوشبختانه خالی بود، کنترل خود را از دست داده و با یکدیگر برخورد کردهاند که البته هیچیک از خودروها دچار حریق یا واژگونی نشده بودند.
به گفته سخنگوی آتشنشانی، بر اساس اظهارات شاهدان، چند خودروی دیگر نیز درگیر حادثه شده، اما به علت خسارت کمتر محل را ترک کردهاند. در زمان رسیدن آتشنشانان مصدومی در محل مشاهده نشد؛ با این حال احتمال میرود مصدوم یا مصدومان احتمالی پیش از حضور نیروهای امدادی از محل منتقل شده باشند که بررسی آن بر عهده اورژانس است.
وی ادامه داد: آتشنشانان بلافاصله عملیات ایمنسازی را انجام دادند و عوامل شهرداری منطقه نیز با ریختن خاک و پاکسازی سطح بزرگراه نسبت به رفع لغزندگی اقدام کردند.
ملکی ادامه داد: پس از همکاری پلیس راهور و انتقال خودروهای آسیبدیده به محل امن، مسیر عبوری بازگشایی شد و عملیات در ساعت ۵:۰۵ بامداد پایان یافت.