لویه و بویراحمد ، سرهنگ بهمن گرجیان گفت: مأموران کلانتری ۱۴ ولایت بویراحمد در راستای اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی و در پی وقوع سرقت‌های متعدد در سطح شهرستان با انجام کار‌های اطلاعاتی و استفاده از منابع و مخبرین و هماهنگی با مقام قضائی سارق سابقه دار که اقدام به تخریب و سارق مشاعات ساختمانی را شناسایی و دستگیر کردند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگ ی

وی با بیان اینکه متهم در بازجویی‌های اولیه در کلانتری به ۱۱ فقره سرقت مشاعات اعتراف کرد و افزود: متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شد.