دستگیری سارق با اعتراف به ۱۱ فقره سرقت در شهرستان بویراحمد
فرمانده انتظامی بویراحمد از دستگیری سارق اعتراف به ۱۱ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرهنگ بهمن گرجیان گفت: مأموران کلانتری ۱۴ ولایت بویراحمد در راستای اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی و در پی وقوع سرقتهای متعدد در سطح شهرستان با انجام کارهای اطلاعاتی و استفاده از منابع و مخبرین و هماهنگی با مقام قضائی سارق سابقه دار که اقدام به تخریب و سارق مشاعات ساختمانی را شناسایی و دستگیر کردند.
وی با بیان اینکه متهم در بازجوییهای اولیه در کلانتری به ۱۱ فقره سرقت مشاعات اعتراف کرد و افزود: متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شد.
فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد از شهروندان خواست با نصب تجهیزات حفاظتی و امنیتی از سرقت اموال خود جلوگیری کنند و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را از طریق مرکز پیام ۱۱۰ به پلیس اطلاع رسانی کنند.