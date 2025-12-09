به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ فرماندار بویین میاندشت درجلسه شورای ترافیک از شهرداری‌ها ودهیاری‌ها خواست باتشکیل کمیته فنی با بررسی دقیق موضوع نسبت به پاکسازی حریم راه‌ها وشهر‌ها وروستا‌ها اقدام کنند.

محمود درویشی با اشاره به اینکه در فصل بارش قرار داریم افزود: تمام دستگاه‌ها آمادگی لازم را داشته باشند ودهیاری ها، شهرداری‌ها واداره راهداری وحمل نقل جاده‌ای باید قبل وبعد از بارش‌ها نسبت به بازگشایی مسیل‌ها ودهانه پل‌ها اقدام کنند.