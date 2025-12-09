پیشبینی هواشناسی قزوین؛ هشدار سطح نارنجی صادر شد
اداره کل هواشناسی استان قزوین برای امروز سهشنبه ۱۸ آذر هشدار سطح نارنجی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین
؛ کارشناس هواشناسی گفت: سامانه بارشی که از روز گذشته وارد استان شده تا پایان هفته فعال خواهد بود و موجب بارش باران، رگبار رعد و برق و وزش بادهای لحظهای میشود.
مهدی آخوندی افزود: این ناپایداریها از امشب تا فردا شب شدت بیشتری خواهند داشت و مناطق بیشتری از استان بهویژه ارتفاعات را تحت تأثیر قرار میدهند. در برخی نقاط نیز بارشها شدیدتر پیشبینی شده است.
وی توصیه کرد: شهروندان از ترددهای غیرضروری بهویژه در جادههای کوهستانی خودداری کنند و هنگام رانندگی مراقب لغزندگی سطح جادهها و کاهش دید افقی باشند.
کارشناس هواشناسی گفت: به لحاظ دمایی نیز با توجه به آسمان ابری و بارانی، کاهش نسبی دما در روزهای آینده پیشبینی میشود.