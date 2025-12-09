نمایشگاه پژوهش، فناوری و فن بازار کاشان با شعار پیوند اصالت و آینده گشایش یافت.

نمایشگاه پژوهش، فناوری و فن بازار کاشان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ دبیر جشنواره هفته پژوهش گفت: این نمایشگاه را هر سال مجموعه دانشگاهی و فناوری شهرستان برگزار می‌کند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کاشان افزود: در نمایشگاه امسال بیش از ۳۵۰ محصول و دستاورد پژوهشی و فناورانه ارائه شده است.

میثم عرب زاده گفت: همزمان با نمایشگاه، چند عنوان کارگاه آموزشی با مشارکت دانشگاه‌ها، موسسات تحقیقاتی و دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شود و هدف ما این است که تعامل شرکت‌کنندگان با مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان هرچه بیشتر شکل بگیرد و مسائل و چالش‌های پژوهشگران و شرکت‌های دانش‌بنیان در مسیر برنامه‌های فناورانه بررسی شود.

این نمایشگاه تا ۲۰ آذر در نمایشگاه‌های بین‌المللی کاشان واقع در پارک بام شهر دایر است.